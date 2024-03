Ue, Tajani “Gli eurobond per la difesa una buona idea”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Quella degli eurobond per la difesa mi pare una buona idea, così com’è stata una buona idea farlo per combattere la situazione economica dopo il Covid. Se ne discuterà ma a me pare una scelta che può andare nella direzione di più Europa e non meno, è il modo migliore per proteggerci e svolgere un ruolo di maggiore equilibrio nella Nato e anche rafforzarla”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del summit del Ppe. “Noi abbiamo delle buone ragioni per cercare di convincere anche gli altri Paesi”, aggiunge.

