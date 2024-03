Tenta di uccidere ex marito della compagna, fermato a Catania

Fermo di indiziato di delitto eseguito nei confronti di un uomo gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato. A disporlo la procura di Catania che ha coordinato la Squadra mobile che ha fermato Paolo Aloisio, 37 anni che avrebbe accoltellato l’ex della sua compagna.

La polizia e’ intervenuta dopo la segnalazione giunta alla sala operativa della questura il 13 marzo da parte dei sanitari dell’ospedale “San Marco” che hanno riferito di avere prestato cure a un uomo che presentava ferite d’arma da taglio, all’avambraccio, al gomito, all’orecchio e al fianco sinistro nonche’ alla spalla destra, giudicate guaribili in 40 giorni.

La vittima ha raccontato al personale della Squadra mobile che era stato aggredito in via Pacinotti dal compagno dell’ex moglie. Il fermo per Aloisio e’ scattato a seguito di indagini che si sono avvalse delle immagini del sistema di video-sorveglianza di un negozio che hanno immortalato le fasi dell’accoltellamento, e di testimonianze.

Ritrovato anche il coltello, richiudibile, con lama a falce, di circa 14,5 centimetri. L’aggressione e’ maturata nel contesto familiare, per problematiche concernenti gli incontri tra la vittima e la figlia, di soli due anni, nata dall’unione con l’ex compagna, attuale convivente dell’autore del delitto. Il gip ha convalidato il provvedimento di fermo e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere