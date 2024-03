Sutera. Il 16 marzo presentazione alla Sala Agonizzanti del libro “Verso dove” di Carmelo Salvatore Benfante Picogna

SUTERA. Sabato 16 Marzo alle 18.00 presso la sala Agonizzanti sarà presentato il libro “Verso dove, .. ” del Dirigente scolastico Carmelo Salvatore Benfante Picogna.

Grazie all’intervento della Dirigente scolastica la prof.ssa Alessandra Camerota, che presenterà e modererà l’incontro e la guida dei docenti Maria Francesca Munì e Tonino Calà, sarà possibile ascoltare alcune sue liriche.

Il momento di lettura sarà seguito dall’ascolto dei canti del cantautore e cantastorie Nono’ Salamone . Sarà un bel momento di condivisione e di connessione di anime, ma anche un’occasione per leggersi dentro, per armonizzare il cuore con la ragione, per riflettere sul senso della vita. L’evento a conclusione proporrà un piccolo momento di convivialità.