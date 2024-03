Serradifalco. L’amministrazione comunale avvia recupero Imu 2015

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale sta proseguendo nel recupero dei tributi non pagati. Dopo la recente approvazione del ruolo coattivo per il recupero dell’Imu 2015 non pagata per complessivi 52.574,19 euro, ha approvato il ruolo coattivo per l’Imu non pagata riferita all’annualità 2016.

E’ stato l’ufficio tributi competente ad approvare anche questo ruolo coattivo nel contesto di un giro di vite che l’amministrazione comunale sta proponendo al fine di recuperare preziose risorse in termini di entrate diminuendo il carico legato alle passività che hanno portato il Comune a chiedere il riequilibrio pluriennale. E anche in questo caso si tratta di una somma ingente.

Addirittura, se per il 2015 l’Imu non pagata era stata di 52.574,19 euro, per l’anno successivo l’Imu non pagata ha fatto registrare un importo triplicato, dal momento che il ruolo coattivo approvato s’è attestato in complessivi 176.114,42 euro. Una somma anche qui importante che, assommata a quella degli anni successiva ma anche a quella dei prossimi anni per i quali si procederà in futuro, va a costituire un tesoretto non indifferente per il Comune in termini di entrata.

I 176.114,42 euro del ruolo coattivo approvato dall’Agenzia delle Entrate e reso esecutivo riguardano complessivamente 351 utenti che non avrebbero pagato il tributo. In precedenza, il Comune aveva predisposto un ruolo coattivo per l’Imu 2016. Gli avvisi sono stati notificati ma non è stato dato alcun riscontro agli stessi, per cui è scattato ora il recupero delle somme dovute mediante riscossione coattiva, tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.