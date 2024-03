Santa Caterina. IL 22 marzo nella Chiesa Madre “Le sette ultime parole del nostro Redentore sulla Croce” di Haydn per organo

SANTA CATERINA. Venerdì 22 Marzo alle ore 18.30 nella cornice della Chiesa Madre di Santa Caterina Villarmosa, lo storico organo realizzato dal nisseno Damiano Polizzi nel 1881 farà risuonare le note dell’opera “Le sette ultime parole del nostro Redentore sulla Croce” di Franz Joseph Haydn (1732-1809).

Nato da un’iniziativa della Parrocchia caterinese, guidata dall’Arciprete Mario Alcamo, l’evento vedrà alternarsi all’organo ben otto esecutori: il Maestro Diego Cannizzaro e gli allievi del Conservatorio Statale “V. Bellini” di Caltanissetta Giuseppe Ferro, Damiano Lauria, Miriam Montante, Giuseppe Pagliaro, Vincenzo Parisi, Antonella Rollo, Flavio Terravecchia.

L’esecuzione dei brani sarà accompagnata da riflessioni e commenti curati dall’Arciprete Alcamo. L’evento vuole così proporsi come un momento di meditazione tra musica e parole sul mistero pasquale in prossimità della Settimana Santa inserendosi a pieno titolo nell’insieme dei suoi riti e delle sue tradizioni. Esso rappresenta altresì un’occasione per valorizzare e far conoscere il prezioso patrimonio organario caterinese.