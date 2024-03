Santa Caterina. Il 21 marzo nella sala consiliare c’è la premiazione del concorso di poesia “Santa Caterina in Rime 2024”

SANTA CATERINA. Giovedì 21 marzo, alle ore 18, nella sala Consiliare è in programma la premiazione della prima edizione del concorso di poesia “Santa Caterina in Rime 2024”, organizzato dall’Amministrazione Comunale. Il concorso ha coinvolto gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado e quanti hanno voluto partecipare con poesie in italiano o in siciliano.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni della giornata mondiale della poesia, istituita dall’Unesco nel 1999, per celebrare una delle forme espressive più belle e antiche utilizzate dall’uomo per comunicare le proprie emozioni. Obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare l’uomo, in particolar modo i giovani, verso tematiche di appartenenza e di amore per le proprie radici.

Gli elaborati, resi anonimi per le operazioni di selezione, sono stati esaminati da una giuria qualificata. I nomi dei concorrenti e dei vincitori saranno resi noti durante la premiazione di giorno 21 per cui si invita l’intera comunità e i partecipanti in particolare, ad essere presenti alla manifestazione.