Riesi. Istituito servizio trasporto scolastico e servizio di supporto psicologico per gli studenti

RIESI. È attivo il servizio di trasporto scolastico gratuito dedicato agli alunni/e con disabilità delle scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Riesi. Inoltre è stato avviato il servizio di supporto psicologico per gli studenti dell’Istituto comprensivo “Carducci” di Riesi. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale.

“Si tratta – ha spiegato la stessa amministrazione – di un importante passo avanti per gli studenti delle nostre scuole. Progettualità attuate grazie alle risorse del Fondo di solidarietà comunale per lo sviluppo dei servizi sociali, che il Comune di Riesi ha destinato per lo svolgimento di tali servizi e alla collaborazione della Dirigente Scolastica Dott.ssa Filippina Romano.

Proseguiamo con la costruzione di un rapporto di informazione e collaborazione ancora più stretto ed efficiente con famiglie e scuole, al fine di migliorare ulteriormente la programmazione dei servizi per il diritto allo studio”.