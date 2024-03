Pubblica numero telefono ex su sito porno, condannato

Condannato con l’accusa di avere diffuso dati personali dell’ex fidanzata facendo pubblicare il numero telefonico della giovane in un sito di incontri erotici. Tutto questo all’insaputa della ragazza che e’ stata contattata da uomini interessati a incontrarla scoprendo cosi’ cosa fosse accaduto. La sentenza e’ stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Sciacca.

La giovane ha presentato denuncia ai carabinieri e adesso, a poco piu’ di sei anni dai fatti, a un riberese di 28 anni sono stati inflitti un anno e 4 mesi di reclusione. Il ventottenne di Ribera, in particolare, e’ stato condannato per violazione del codice della privacy. I carabinieri sono risaliti a lui attraverso accertamenti sull’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione al sito.