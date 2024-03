Olivia Munn e la malattia: “Operata 4 volte per cancro al seno”

(Adnkronos) – Olivia Munn si è operata per un cancro al seno. L'attrice, 43 anni, dal proprio profilo Instagram rende noti la diagnosi e i 4 interventi a cui si è sottoposta, pubblicando foto e video dall'ospedale. "Nel febbraio del 2023 mi sono sottoposta a un test genetico che controlla 90 diversi geni del cancro. Sono risultata negativa a tutti i geni, compreso il BRCA (il gene più noto del cancro al seno). Anche mia sorella Sara è risultata negativa. Ci siamo chiamate e ci siamo date il cinque al telefono. Nello stesso inverno ho fatto anche una mammografia ordinaria. Due mesi dopo mi è stato diagnosticato un cancro al seno", rivela l'attrice, star di X Men e della serie tv Newsroom. "Negli ultimi 10 mesi sono stata sottoposta a 4 operazioni, ho passato così tanti giorni al letto da perdere il conto e ho imparato più di quanto avrei potuto immaginare su cancro, cure e ormoni. Sorprendentemente, ho pianto solo due volte. Penso di aver avuto la sensazione che non ci fosse tempo per piangere. Ho azzerato ogni emozione che avrebbe potuto interferire con la mia capacità di rimanere lucida", dice, spiegando di aver mantenuto "la diagnosi, la preoccupazione, il recupero, il dolore per i farmaci, i camici di carta tutti privati. Avevo bisogno di rifiatare e superare i momenti più complicati prima di condividere". L'attrice illustra quindi il percorso intrapreso, dagli esami che hanno stabilito il rischio di sviluppare un tumore al seno nel corso della vita (37%), fino alla biopsia che ha evidenziato "un cancro aggressivo e in rapida progressione. Trenta giorni dopo, mi sono sottoposta ad una doppia mastectomia. Sono passata da sentirmi benissimo a svegliarmi in un letto d'ospedale dopo un intervento di 10 ore. Sono fortunata. Lo abbiamo preso in tempo e avevo molte opzioni", dice evidenziando l'importanza della prevenzione e ringraziando tutte le persone, amici e familiari, che le sono stati accanto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)