Nuovi iPad Pro Oled e iPad Air da 12.9 pollici, ecco come saranno

(Adnkronos) – Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple prevede di lanciare i nuovi modelli di iPad Pro con display OLED all'inizio di maggio. Questo aggiornamento rappresenterà un significativo passo avanti nella tecnologia di visualizzazione per i dispositivi Apple, offrendo colori più vivaci e neri più profondi rispetto ai tradizionali display LCD. Parallelamente, Apple sta pianificando di ampliare la famiglia iPad Air introducendo per la prima volta un modello con display da 12.9 pollici. Questa mossa mira a soddisfare le esigenze degli utenti che cercano uno schermo più grande su un dispositivo più accessibile rispetto alla linea Pro. Le fonti di Gurman suggeriscono che i nuovi modelli di iPad Pro saranno equipaggiati con il chip M3 di Apple, segnando il debutto di questa nuova generazione di processori interni che promette miglioramenti in termini di prestazioni e efficienza energetica. In aggiunta, si prevede un aggiornamento della Magic Keyboard, che includerà un trackpad di dimensioni maggiori, per un'esperienza d'uso ancora più confortevole e produttiva. Per quanto riguarda l'iPad Air, sembra che verrà proposto con il chip M2 della generazione precedente, confermando la strategia di Apple di offrire prestazioni elevate anche nella sua gamma di dispositivi più accessibili. Il nuovo Air sarà disponibile in due dimensioni di display: la versione standard da 10.9 pollici e una variante più grande da 12.9 pollici. Attualmente, i modelli di iPad Pro sono equipaggiati con i chip M2, mentre l'iPad Air utilizza il chip M1. Questo aggiornamento rappresenta quindi un significativo salto generazionale per entrambe le linee di prodotto. Nonostante le aspettative iniziali per un lancio a fine marzo o in aprile, secondo Bloomberg, Apple ha dovuto posticipare la presentazione dei nuovi dispositivi a maggio a causa della necessità di ulteriore tempo per completare lo sviluppo del software. Questo lancio posizionerà i nuovi iPad giusto prima della Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024, prevista per il 10 giugno, offrendo a Apple un'opportunità per svelare ulteriori novità software e hardware. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)