Migranti: 46 su scogli a Lampedusa e un cadavere

Nuova tragedia dell’immigrazione a Lampedusa: 46 persone sono state rintracciate sugli scogli di Ponente. La guardia costiera ha recuperato pure il cadavere di un uomo che sarebbe morto per un malore in seguito all’approdo. Il gruppo viaggiava su un’imbarcazione in legno di dieci metri salpata da Zuwara, in Libia, nella serata di mercoledi’.

I superstiti, di nazionalita’ pachistana ed egiziana, hanno riferito ai soccorritori di avere pagato dai 4mila ai 6mila euro per la traversata conclusa davanti agli scogli. La procura della Repubblica di Agrigento ha disposto l’ispezione cadaverica per fare luce sulle circostanze precise del decesso e ha delegato la squadra mobile per interrogare gli altri migranti e ricostruire l’episodio.