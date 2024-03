Meloni “Impegno quotidiano contro ogni forma di criminalità organizzata”

ROMA (ITALPRESS) – “La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è un’occasione importante per rendere omaggio a chi ha perso la vita per mano malavitosa, per stringerci attorno ai loro familiari e trasmettere le loro storie ai più giovani, per rinnovare l’impegno quotidiano di ciascuno di noi e delle nostre Istituzioni contro ogni forma di criminalità organizzata. Il ricordo di chi ha pagato un prezzo così alto e l’esempio di chi ha sacrificato la propria vita a difesa della legalità, devono essere il faro che guida le azioni e l’operato di tutti noi. Sempre”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).