Mattarella “La solidarietà costruisce il futuro, egoismo crea povertà”

ROMA (ITALPRESS) – “La solidarietà costruisce il futuro, è l’egoismo che crea deserto, solitudine, che crea infelicità e povertà materiale e immateriale. La solidarietà è quello che lega e fa crescere una comunità”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delle onorificenze OMRI conferite “motu proprio” a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. Secondo il Capo dello Stato “tutto questo è prezioso perchè questi comportamenti aprono in maniera confortante al futuro del nostro Paese. Non si tratta di piccoli comportamenti che non influiscono sulle grandi scelte che fanno la storia, al contrario, questi comportamenti seminano sentimenti, convinzioni e modi di pensare che cambiano il mondo”, aggiunge.

