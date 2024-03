L’iniziativa, all’IPSIA “Galilei” di Caltanissetta: la Pet Therapy per promuovere e sostenere i processi di inclusione

Avviato il Progetto di Inclusione fondato sulla “Pet Therapy” che ha coinvolto le classi degli indirizzi Ottico e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, siti in via Cairoli.

Il Progetto, avvalendosi della collaborazione dei volontari dell’Associazione No-Profit “Canuzzi compagni di strada”, che si ringraziano per l’impegno profuso con passione e grande professionalità, ha come obiettivo quello di evitare nei giovani alunni lo sviluppo di forme di disagio derivanti dall’uso scorretto delle nuove tecnologie che, relegando l’adolescente in un mondo virtuale, può inibire le capacità di riconoscimento ed espressione delle emozioni, lo sviluppo delle relazioni interpersonali e l’accettazione dell’altro.



La Pet Therapy, con l’ausilio di animali domestici, per lo più cani, infatti consente ai ragazzi di diventare protagonisti di un processo di introspezione relativo al “sé” che li rende capaci di riflettere sull’affettività. La Scuola, tra le altre finalità, si propone di prevenire dinamiche di gruppo disfunzionali, di devianza o fenomeni di bullismo, promovendo altresì la realizzazione dell’inclusione degli alunni BES e diversamente abili, con interventi mirati a sviluppare le competenze cognitive e socio-relazionali.



Il Progetto ha, inoltre, una valenza altamente formativa per gli studenti e le studentesse dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, in quanto favorisce l’arricchimento professionale attraverso l’acquisizione di nuove tecniche utili alla gestione di soggetti fragili, che potranno essere sperimentate nel mondo del lavoro.

L’attività programmata in coerenza con il PTOF dell’IPSIA Galilei, prevede ulteriori incontri con l’Associazione. Notevole il gradimento e l’interesse manifestato dagli alunni per questa esperienza davvero entusiasmante.