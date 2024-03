In Emilia arrestato 46enne dalla Polizia per violenza sessuale a danno di quattro anziane fra gli 80 e i 96 anni

Violenza sessuale nei confronti di quattro anziane fra gli 80 e i 96 anni ospiti di una struttura della provincia di Bologna. Con questa accusa la polizia del commissariato di Imola ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un uomo di 46 anni che aveva prestato servizio come operatore socio sanitario e addetto alle polizie.

Secondo quanto ricostruito durante le indagini l’uomo, approfittando delle sue mansioni e della condizione delle vittime, affette da decadimento cognitivo, le avrebbe palpeggiate anche nelle parti intime. L’indagine è partita dalla querela di una signora imolese di 53 anni che inizialmente era amica dell’uomo, ma che – ha raccontato – era poi divenuta vittima di atti persecutori, con telefonate insistenti e minacciosi messaggi audio.

In quel contesto, la donna ha ricevuto due filmati video registrati da parte del 46enne che mostravano le violenze perpetrate dallo stesso ai danni di due delle signore ospiti della struttura. Per questo l’uomo è indagato anche per illecita diffusione di immagini sessualmente esplicite.

L’uomo, che risulta affetto da problemi psichiatrici e con procedimenti pendenti per lesioni, percosse e maltrattamenti in famiglia, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bologna “Rocco D’Amato” a disposizione dell’A.G. competente. (Tg Com24)