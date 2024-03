“Il Battito delle Emozioni” per educare all’affettività, l’niziativa dell’Ipsia Galilei

Gli studenti e le studentesse dell’Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale e dell’indirizzo Ottico dell’IPSIA “Galileo Galilei” di Caltanissetta, insieme agli alunni dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto, hanno messo in scena uno spettacolo teatrale, presso il vicino Auditorium del Seminario Vescovile di Caltanissetta, per riflettere sul Valore delle relazioni e dei sentimenti, nell’ambito dell’Educazione all’Affettività.

Con IL BATTITO DELLE EMOZIONI, questo il titolo della rappresentazione, gli studenti e le studentesse, che si sono esibiti con danze, canti e brani recitati, hanno voluto trasmettere, valorizzando le differenze di genere, un messaggio forte sul ruolo importante dell’affettività, nella vita di ciascuno di noi, poiché i sentimenti sono la linfa della nostra stessa esistenza.



In collaborazione con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto, durante lo spettacolo è stato inserito il Flash mob “ONE BILLION RISING” un inno per dire “NO” alla violenza di genere, con il quale il Galilei e l’IC Vittorio Veneto hanno partecipato alla campagna One Billion Rising Italia, ottenendo il riconoscimento come miglior video visionato dalla commissione.



Presenti allo spettacolo anche la Preside dell’IPSIA “Galileo Galilei” Prof.ssa Loredana Schillaci e la Preside dell’IC Vittorio Veneto Prof.ssa Francesca Ippolito, le quali hanno manifestato il loro forte apprezzamento per l’iniziativa che creato sensibilità e attenzione su temi di estrema attualità, valorizzando anche i talenti dei giovani protagonisti.