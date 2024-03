Caltanissetta, Risiko club: Michele Pecoraro vince l’11 Torneo Eclettica

Con la vittoria di Michele Pecoraro ( Miki) si è concluso l’11° torneo” Eclettica” di risiko organizzato dal Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta.

Il torneo ha visto la partecipazione di 28 giocatrici e giocatori con sedici semifinalisti e quattro finalisti. I players, provenienti anche da Palermo e dai paesi limitrofi la provincia di Cl, San Cataldo e Serradifalco, si sono sfidati in sei turni di qualificazione che hanno determinato i primi sedici in classifica che hanno avuto il diritto di giocare le semifinali divisi in quattro tavoli.

I rispettivi vincitori dei quattro tavoli : Giorgia Moscarelli (LaMoss), Michele Pecoraro ( Miki), Manuel Carapezza ( Disumanuel) e Alberto Presti (Gilbux) si sono sfidati nella finale che si è giocata presso la sede ufficiale del RCU nisseno Eclettica Street Factory giovedì 7 marzo.

Dopo circa due ore di rotolio di dadi e posizionamento di carri armati ha avuto la meglio Michele Pecoraro che ha chiuso la partita con 46 punti, seconda Giorgia Moscarelli 38 punti, terzo Manuel Carapezza 32 punti e quarto Alberto Presti con 27 punti.



Giovedì 14 marzo alle 20,30 riunione di tutti gli iscritti e simpatizzanti presso Eclettica Street Factory per brindare alla nuova stagione e incominciare ad organizzare il raduno nazionale che si terrà nella seconda settimana di luglio. Il 12° torneo inizierà il 21 marzo,



Per tutti gli appassionati e non che volessero partecipare al gioco di strategia più bello del mondo possono farlo recandosi presso Eclettica di Via Rochester tutti i giovedì alle 20,30 oppure possono telefonare: 3403795803 (Giancarlo), 3714566763 (Alessio), 3209797767 (Alberto), 3285683962 (Alessandro).