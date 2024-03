Caltanissetta ospiterà il convegno nazionale di Gestione del trauma di interesse chirurgico

Caltanissetta sarà protagonista in tema di formazione con il terzo congresso nazionale sulla “Gestione del trauma di interesse chirurgico” dal titolo “L’approccio all’evento trauma del giovane chirurgo”.

La Sicilia, quindi, punto di riferimento in materia di Salute e Sanità a livello nazionale, con un occhio alla internazionalità, grazie all’impegno congiunto dell’Asp2 di Caltanissetta e del CEFPAS con un congresso organizzato da Giovanni Di Lorenzo, dirigente medico di Chirurgia generale e responsabile Unità operativa dipartimentale (Uod) a valenza aziendale “Coordinamento sale operatorie” del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta e Giovanni Ciaccio, direttore Unità operativa complessa (Uoc) Chirurgia generale del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta, co-presidenti dell’importante due giorni.

Per il terzo congresso nazionale, che si terrà i prossimi 8 e 9 giugno, la “location” scelta è quella del CEFPAS, aula Giovanni Paolo II, che dà vita a una importante collaborazione tra i due enti.

Il congresso è indirizzato a tutti i chirurghi ma anche a tutti gli altri attori che intervengono all’interno dell’evento trauma, dagli anestesisti agli infermieri, dagli psicologi agli OSS. Le due giornate sono così dedicate: la prima (dell’8 giugno) alla sessione infermieristica con insert di medici e psicologi, la seconda (9 giugno) alla sessione medica con i pareri degli infermieri; un abbraccio tra i diversi ruoli che sono parte di una unica grande disciplina che ha come obiettivo la risoluzione dell’evento trauma.

Il congresso è patrocinato da Regione siciliana, Associazione italiana degli infermieri di camera operatoria (Aico), Surgical training academic forum (Staff), Asp2 Caltanissetta, Comune di Caltanissetta.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni per quanto concerne le sessioni infermieristica, medica, corso giovani specializzandi in chirurgia inferiori a 35 anni, corso infermieri e strumentisti di sala operatoria consultare i seguenti indirizzi: www.obiettivotrauma.it; https://www.obiettivotrauma.it/registrazioni; e-mail info@obiettivotrauma.it