Caltanissetta, nozze di diamante per Salvatrice e Michele Ventura: 60 anni di duraturo amore

Negli ultimi 60 anni di storia mondiale tante cose sono cambiate nella natura, nella scienza e nella politica. Alcuni eventi sono stati drammatici altri, invece, estremamente belli. Come le evoluzioni nel mondo della medicina, l’innovazione tecnologica computerizzata o i diritti umani sempre più riconosciuti e tutelati.

In questo universo di eventi globali, però, ce ne sono infiniti di carattere unico e personale. E anche quelli, meno noti dei precedenti, hanno il loro speciale ed esclusivo fascino.

E tra questi non possono mancare le celebrazioni per i 60 anni di matrimonio, eventi che hanno l’incredibile capacità di far vedere alle nuove generazioni il potere dell’amore, della pazienza, della caparbietà e della serena sicurezza di poter trasformare l’individuo in coppia e, da questa unione, una moltiplicazione di progenie e di affetto.

Sessanta sono gli anni che Salvatrice e Michele hanno trascorso insieme, fianco a fianco così come si usava dire in passato, “nella buona e nella cattiva sorte”.

Sessant’anni da quando, entrando in chiesa, uno dopo l’altro, sono arrivati ai piedi dell’altare, davanti al presbitero e, dopo il reciproco “sì, lo voglio” sono diventati “i signori Ventura”.

Galeotta, per loro, fu una festa da ballo dove si sono incontrati e conosciuti. Fu quasi un colpo di fulmine dal quale è scattata subito la scintilla e, semplicemente e meravigliosamente, “hanno capito di piacersi”.

Un “mi piace” che è diventato un “ti amo” e poi trasformato in tanti altri verbi quali ti stimo, ti sostengo, ti accompagno, e tutte le innumerevoli declinazioni dell’amore. Sempre in due, sempre in coppia.

Un plurale che non ha tardato a evolversi sempre di più perché, dall’unione di Michele e Salvatrice, sono arrivati ben 5 figli. Luciano, Calciadonio, Giovanni, Giusy e Tiziana.

E Salvatrice e Michele Ventura sono rimasti sempre lì, a guardare e proteggere la loro progenie, circondandola di amore anche se anche ciascuno di loro ha preso una nuova strade portando ad allargare ulteriormente la famiglia regalando ai due benitori ben 8 nipoti.

Per i due sposi non sono certo mancate le difficoltà durante questo lunghissimo arco di vita coniugale ma, ogni problema è stato gestito insieme per poterlo affrontare e superare nel migliore dei modi.

Un lavoro “ben fatto” se si considera che oggi, 7 marzo 2024, questa coppia celebrerà il suo 60esimo anniversario di matrimonio. Un traguardo che viene definito comunemente “nozze di diamante” proprio per rappresentare al meglio la solidità di un amore puro, cristallino e duraturo nel tempo.

Un opportunità per gioire della vita, delle sue grazie e per mostrare come l’amore, se sano e rispettoso dell’altro, vince sempre.

La Redazione augura a Michele e Salvatrice Ventura tanti auguri per questo 60esimo traguardo.