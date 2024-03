Caltanissetta, II Commissione in via Genovese. Di Dio: “lavori da ultimare prima della Settimana Santa”

La seconda commissione consiliare ha effettuato un sopralluogo in Via Camillo

Genovese per visionare lo stato dei lavori attinenti il rifacimento dei marciapiedi .

Erano presenti il presidente Di Dio, i consiglieri Bruzzaniti, Aiello, Mazza, Passaro e D’Oro. Era presente inoltre, come uditore, il consigliere Adornetto.

All’incontro hanno partecipato il D.L. Arch. Lirio Riggi e L’ing. Gregory Riggi della Direzione II del Comune di Caltanissetta.

Il presidente Di Dio ha effettuato un rilievo fotografico dei lavori e sulla scorta della documentazione grafica in possesso dell’arch Riggi si è discusso sulle attività

lavorative in corso d’opera che in atto riguardano un solo lato della strada.

Dopo ampia discussione in merito, la commissione ha chiesto al Dirigente, vista la imminente ricorrenza dei riti della settimana Santa, i tempi per l’ultimazione dei lavori attinenti al solo lato destro scendendo da Corso Umberto.

Il Dirigente ha dichiarato che si spera di ultimare detti lavori entro la data del 27

c.m., previa imprevisti, ma qualora non si riuscisse alla ultimazione dei lavori sarà garantito il normale percorso che vede interessate la real maestranza e la processione del venerdi Santo, scongiurando qualsiasi perplessità in merito al passaggio delle processioni.

Preso atto di quanto dichiarato dal Dirigente il presidente ha evidenziato lo stato di abbandono in cui versano le aiuole

collocate all’interno dello slargo di Via Pescheria (adiacente alla via C. Genovese), informando immediatamente l’assessore Andaloro per intervenire nella manutenzione ordinaria vista

l’imminenete festività che vede la presenza di molti turisti e visitatori.