Caltanissetta, Convegno dei Primari oncologici: due giorni tra riflessione e intrattenimento

Venerdì 8 e sabato 9 si terrà a Caltanissetta il Convegno regionale del Cipomo , collegio dei primari oncologi ospedalieri, di cui il coordinatore è Stefano Vitello, direttore Oncologia di Caltanissetta Il convegno si snoda lungo tre direttrici: Successi in campo oncologico nelle diverse patologie neoplastiche, sfide ambiziose che la moderna Oncologia affronta, speranze degli ammalati oncologici .

E’ indubbio che, grazie alla ricerca e ai progressi in campo tecnologico efarmacologico, la comunità scientifica è riuscita a cronicizzare diverse affezioni neoplastiche considerate rapidamente letali fino a pochi anni addietro. Le conquiste in campo oncologico se da una parte hanno fatto registrare il miglioramento della quantità di vita attesa dall’altra hanno tecnicizzato l’operato del medico agli occhi di pazienti sempre più consapevoli dei loro bisogni e dei loro diritti.

Si avverte l’esigenza di rendere il rapporto medico-paziente più umanizzato ed umanizzante. Fondamentale è una alleanza tra le diverse componenti, operatori e associazioni. Appunto, all’interno del convegno gli operatori delle diverse discipline oncologiche, oncologi, radioterapisti, anatomopatologici, biologi, dietisti, psicologi si confronteranno sul processo di cura attuale per migliorarlo, laddove necessario. Prezioso in questo ambito è anche il contributo delle associazioni di volontariato, capaci di cogliere e interpretare le istanze degli ammalti per farne oggetto di riflessione e stimolo al miglioramento.

Per tale motivo, alle ore 19 di venerdì 8 Marzo al il Teatro Margherita numerose associazioni siciliane di volontariato attraverso una manifestazione artistica che comprenderà canto, ballo, musica, recitazione, racconteranno attese e speranze, a cui seguirà da parte di diversi operatori una fase di riflessione indotta dagli echi emozionali, con l’obiettivo di procedere verso gli auspicati margini di miglioramento. Vi è anche uno spazio dedicato al PNRR , con la partecipazione del dottor Massimiliano Maiano, dirigente gestione Servizio degli investimenti dell’Assessorato alla Salute e referente unico regionale per PNRR Missione 6 della regione Sicilia.

Nutrita la presenza dei colleghi primari e responsabili delle Unita’ di Oncologia della Sicilia. Hanno dato la loro adesione anche il presidente nazionale dei Primari Oncologi Luisa Fioretto, Il Presidente nazionale degli anatomo patologici Filippo Fraggetta, il presidente nazionale dei radioterapisti Stefano Pergolizzi, Il presidente nazionale del Gruppo Oncologico Italia meridionale Roberto Bordonaro, il Segretario nazionale dell’Associazione Oncologi Medici, Nicola Silvestris, oltre che i responsabili regionali delle diverse discipline e della Rete Oncologica siciliana Livio Blasi, Piero Delia, Rosella de Luca, Sebastiano Percolla, Nunzia Scibetta, Paolo Tralongo. Alla manifestazione artistica partecipano oltre che Europa Donna con la presidente nazionale Loredana Pau , diverse associazioni di volontariato oncologico siciliano, Acto di Catania, Ail “Sezione Lo Coco” di Caltanissetta, Serena di Palermo, Avo di Castelvetrano, FarcC. di Gela, Per te donna di Messina, Progetto Luna di Caltanissetta, Salus di Taormina, Solideali di Agrigento.

L’evento artistico è curato dagli artisti ed insegnanti della compagnia di Carlo Tedeschi: Ciro Celsi ,Lucia Brancato, Leri Benedetti, Matteo Mecozi ,Greta Fattori , e vedrà l’esibizione anche degli artisti locali Francesco Nicolosi, Corrado Sillitti, Maria Antonina Vitello della Hathor Academy. Interverrà l’Assessore regionale alla Salute Giovanna Volo.

anno parte della giuria la giornalista Ivana Baiunco , il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, e Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia , a cui di cuore si rivolge un particolare ringraziamento per la immediata sensibilità manifestata .