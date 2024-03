Caltanissetta. Cern Masterclass per due alunne del Liceo Scientifico “Volta” all’Università di Catania

CALTANISSETTA. La stretta collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” di Caltanissetta con i più importanti Enti Nazionali di ricerca scientifica consente agli alunni nisseni di sperimentare in prima persona cosa significhi essere un ricercatore e lavorare alla frontiera della fisica con le più avanzate tecnologie del mondo.

È proprio in questo contesto che le studentesse Giulia Fiore e Giulia Pesce del quarto anno del liceo scientifico, accompagnate dal professore Giuseppe Galesi, si sono recate il primo marzo presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania per partecipare ad una CERN Masterclass.

Si tratta di un’iniziativa internazionale ideata per dare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado l’opportunità di scoprire di persona il mondo della Fisica delle particelle attraverso lezioni ed esercitazioni, nelle quali hanno la possibilità di analizzare i dati delle collisioni protone-protone acquisite al CERN (Centro Europeo per la Ricerca Nucleare) di Ginevra.

Le studentesse hanno assistito a seminari introduttivi sulla fisica delle particelle e sugli acceleratori e rivelatori utilizzati al CERN tenuti dagli scienziati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare direttamente coinvolti negli esperimenti. In seguito hanno catalogato e analizzato dati reali dell’esperimento CMS in collaborazione con studenti di altre scuole siciliane e di altri Paesi del mondo in diretta streaming, osservando come da una immensa quantità di dati grezzi e apparentemente incomprensibili e da milioni di tracce di particelle prodotte e rilevate nelle collisioni ad alta energia emerga, in maniera sorprendente, il segnale più famoso della fisica delle particelle: quello della scoperta del bosone di Higgs.