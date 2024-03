Atletico Nissa protagonista di “Mediterraneo” su RaiTre

Caltanissetta sarà protagonista nella prossima puntata di Mediterraneo, domenica 10 marzo alle 12,25 su RaiTre, con l’Atletico Nissa.

Il reportage racconterà come, nel cuore della Sicilia, in campo scende una squadra di calcio particolare che milita in terza categoria, giocano migranti africani ospiti del centro richiedenti asilo di Pian Del Lago di Caltanissetta. E ogni ragazzo porta con sé un passato di sofferenza e un bagaglio di sogni per il futuro.

E ancora esporre le opere d’arte originali spesso può essere rischioso. Oppure impossibile, nel caso di allestimenti a distanza. A Madrid opera una celebre fondazione che riproduce dipinti, statue e reperti utilizzando le tecniche più moderne e sofisticate.

Le squadre specializzate hanno perfino riprodotto l’intera tomba di Tutankhamon. “Il passato ricopiato” è il titolo del reportage che aprirà la prossima puntata di Mediterraneo, domenica 10 marzo alle 12,25 su RaiTre. Poi in Grecia, sulle tracce di Maria Callas, cittadina del mondo: la nascita negli Stati Uniti, il successo in Italia, le sue origini greche. E Atene nel centenario della sua nascita le rende omaggio con un museo a lei dedicato per intero, con oggetti personali, abiti, filmati e curiosità.

Infine lungo le coste della Tunisia per riscoprire tecniche antichissime e ingegnose: le coltivazioni sulla sabbia del mare, la pesca con gabbie di foglie. Tradizioni riconosciute anche dalla Fao e dall’Unesco. Mediterraneo è una rubrica storica della TgR Rai, arrivata alla trentaduesima stagione. Viene realizzata a Palermo dalla TgR Sicilia in collaborazione con le altre testate Rai, con le sedi di corrispondenza estere e con il canale francese France 3. La delega TgR per Mediterraneo è della vicedirettrice Ines Maggiolini, caporedattore Rino Cascio, curatore Nicola Alosi, in redazione Vicky Sorci. L’edizione è di Emanuele Guida e Antonio Prestigiacomo.

Fonte: ANSA