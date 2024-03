A Palermo il sindaco di Villalba a sostegno delle richieste del comparto agricolo in crisi

VILLALBA. Il Comune di Villalba presente a Palermo in occasione della manifestazione dei Comitati spontanei per manifestare contro la crisi che sta danneggiando l’agricoltura. Il sindaco Immordino s’è recata a Palermo assieme all’ Assessora all’ agricoltura Silvana Calà: entrambe a fianco degli agricoltori per sostenere le richieste di un comparto che sta attraversando notevoli difficoltà.

Una delegazione è stata ricevuta dall’ Assessore all’agricoltura Sammartino a cui è stato presentato un documento redatto dagli agricoltori, che è stato condiviso dall’Assessore, che si è anche impegnato a portare avanti diversi punti.