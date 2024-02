Violenze sessuale in strada, un fermo: giovane aggredita mentre tornava a casa, difesa da un passante

– Un umo è stato fermato da Carabinieri della stazione di Ragusa per violenza sessuale aggravata. Secondo l’accusa l’uomo lo scorso gennaio avrebbe aggredito una giovane straniera che stava rientrando a casa. Le urla della vittima hanno richiamato l’attenzione di un passante che è intervenuto in sua difesa, mettendo in fuga l’aggressore.

La ragazza, dopo essere tornata a casa e parlato dall’accaduto con i genitori si è recata per presentare denuncia dai Carabinieri, che l’hanno ascoltata in audizione protetta con il supporto di personale specializzato e di una psicologa.

Grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblica installati in città militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Ragusa, hanno identificato il presunto colpevole, che è stato fermato tre giorni. La notizia è stata resa nota oggi, dopo la convalida del provvedimento restrittivo e l’emissione di un ordinanza cautelare in carcere per l’indagato, con l’accusa di violenza sessuale aggravata