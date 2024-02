Uccise cognata: 65enne a giudizio, no a perizia psichiatrica

Rinviato a giudizio Mariano Barresi, il pensionato 65enne che il 4 marzo 2023 uccise la cognata Rosalba Dell’Albani di 52 anni, accoltellandola a morte. Il giudice per le indagini preliminari ha sciolto la riserva assunta al termine dell’udienza mandando a processo l’uomo, davanti alla Corte d’Assise di Siracusa per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dagli abietti e futili motivi, dalla crudelta’, e dall’aver commesso il delitto in circostanze tali da ostacolare la privata difesa. L’udienza e’ fissata per il prossimo 22 marzo.

Il giudice ha anche rigettato la richiesta di perizia psichiatrica formulata dal difensore di Barresi, l’avvocato Sergio Crisanti, accogliendo invece la richiesta dei familiari di Rosalba dell’Albani che si sono costituiti parte civile con gli avvocati Gianluca Nobile e Mariachiara Mollica; via libera al sequestro, dei beni mobili, immobili e dei crediti, nei limiti della pignorabilita’, fino a 2 milioni di euro