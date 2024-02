Tra i carri allegorici con oltre 100 grammi di droga, arrestato

Intensificati i controlli dei carabinieri nel Siracusano in occasione dei festeggiamenti del Carnevale. A Palazzolo Acreide, a poca distanza da piazza del Popolo dove era in corso la sfilata dei carri allegorici, i militari hanno arrestato un giovane per detenzione di sostanza stupefacente.

Durante la perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati 110 grammi di hashish, già suddivisi in dosi che l’arrestato aveva addosso, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga