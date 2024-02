SUTERA. L’amministrazione comunale ha annunciato con gioia che il concittadino suterese Giovanni Raimondi, il 14 febbraio festeggerà i suoi 100 anni di vita.

Lo farà assieme a tutta la cittadinanza, proprio lo stesso 14 febbraio alle ore 16 in quella che si annuncia come una vera e propria festa di tutti i suteresi. Il programma prevede la partenza da Piazza Sant’Agata alla volta dell’abitazione del festeggiato, in via Cavour dove, dopo una breve cerimonia, sarà offerto un piccolo rinfresco.