Sutera. Interventi di messa in sicurezza dei pozzi di contrada Casalicchio

SUTERA. Alcuni interventi sono stati posti in essere in alcuni pozzi. In particolare, come reso noto dall’amministrazione comunale, sono stati ristrutturati e messi in sicurezza i pozzi siti in contrada Casalicchio.

Tali pozzi, come ha precisato la stessa amministrazione comunale, risultavano essere in stato di abbandono da diverso tempo. I pozzi sono stati sistemati con opere apposite che ne hanno permesso la messa in sicurezza: “Piccole opere per la cura e la sicurezza del nostro territorio”, le ha definite la stessa amministrazione comunale.