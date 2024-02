Policlinico Palermo, ecco il femtolaser per chirurgia della cataratta: già presente a Caltanissetta ed Agrigento

Dal prossimo 13 Febbraio nell’unità operativa di Oculistica del Policlinico “Paolo Giaccone”, a Palermo, entrerà in funzione il nuovo “Femtolaser” per la chirurgia della cataratta. Questo nuovo laser è stato fino ad oggi accessibile in Sicilia prevalentemente presso le strutture private e da poco è presente in due presidi ospedalieri pubblici, a Caltanissetta e ad Agrigento.

“La possibilità di scegliere diverse strategie di trattamento a seconda del tipo di cataratta e della tipologia del paziente – commenta la Professoressa Bonfiglio – rende alcune fasi dell’intervento più precise e standardizzate. Inoltre, riducendo le manipolazioni e i tempi chirurgici, il laser garantisce un più rapido recupero visivo e minori disturbi per il paziente nel post-operatorio”. L’intervento chirurgico di cataratta con il laser a femtosecondi è una prestazione che verrà erogata dal SSN, con un ticket pari a quello dell’intervento standard ma consentirà di innalzare il livello qualitativo delle prestazioni erogate dall’Oculistica che consta di un organico pieno, con 11 medici chirurghi con alte competenze