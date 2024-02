Pantelleria protagonista alla Bit di Milano, turismo per tutte le stagioni

MILANO (ITALPRESS) – Pantelleria protagonista alla Bit di Milano.

A promuovere l’isola, in occasione del maggiore appuntamento nazionale sul turismo, sono stati operatori turistici, guide, rappresentanti istituzionali che si sono ininterrottamente dedicati alla divulgazione delle proposte per tutti i visitatori, offrendo anche un assaggio dei sapori tipici con degustazioni di Passito e dolci. Non sono mancati momenti di racconto negli spazi dedicati ai talk show, aperti al pubblico presente in fiera. Un approfondimento dettagliato è stato quello che ha visto la partecipazione di Ente Parco Nazionale, Amministrazione Comunale e Consorzio degli albergatori di Pantelleria presso l’area organizzata dal Consorzio Best of Western Sicily.

La vicesindaca Adele Pineda ha presentato la prossima programmazione di eventi che valorizzano il ricco patrimonio culturale, storico, paesaggistico, agroalimentare della perla nera del Mediterraneo. Spiccano: la terza edizione del Festival dei Suoni Panteschi nel mese di giugno; l’inedito Festival canoro per voci nuove nell’ultima settimana di luglio; mentre sarà celebrato i primi di agosto uno dei prodotti tipici dell’isola con la Sagra del Cappero. Spazio, anche, all’arte con diverse mostre fra cui quella dei lavori del maestro Michele Cossyra; e a fine settembre, il concorso letterario per premiare chi si dedica alla cultura e alla scrittura.

Il commissario straordinario Italo Cucci ha presentato Pantelleria esaltando l’importanza della componente umana e pertanto dell’agricoltura eroica, cogliendo l’occasione per lanciare un incoraggiamento a tutti gli agricoltori che stanno protestando. “Pantelleria è una scuola di vita che segna il turista con mille nuove sensazioni – ha detto Cucci -, prima fra tutte l’instancabile voglia di lavorare perchè i panteschi hanno faticato molto più degli altri per ottenere i frutti in un terreno così impervio”. Da qui la sua proposta di vedere l’isola come una sorta di Disney world della natura, in quanto terra capace di mostrarne tutte le sue più belle espressioni.

Federico Tremarco, assessore al turismo, ha spiegato il “concetto 4×4” legato alle quattro stagioni ma anche ai quattro elementi della natura, per un’esperienza di viaggio completa e ha ribadito l’unicità dell’isola nell’essere il solo Parco Nazionale in Sicilia. Una terra che si contraddistingue in tutto, capace di offrire un’immersione totale nelle tradizioni locali. Con questo intento l’amministrazione comunale si è concentrata sull’accessibilità per espandere il flusso turistico lavorando in segmenti specifici, è stato sottolineato.

L’intervento di Fabio Casano, consorzio turistico albergatori di Pantelleria, è stato centrato sulle novità per rispondere alla frequente domanda di come raggiungere Pantelleria. Con il supporto dell’amministrazione, è stato possibile allargare la programmazione di voli diretti su Pantelleria, per un periodo più lungo oltre a quello estivo. A breve l’ufficializzazione dell’accordo fatto, anche, in funzione dei collegamenti esteri.

L’offerta turistica presentata alla BIT si arricchisce con tutto ciò che il Parco Nazionale Isola di Pantelleria offre: 120 chilometri di percorsi trekking che attraversano l’isola dal mare alla montagna alle vallate coltivate con la particolare vite ad alberello, patrimonio Unesco, e con i suggestivi terrazzamenti marcati dai muretti a secco; esperienze a contatto con la natura attraverso la scoperta dei numerosi fenomeni naturali di vulcanesimo secondario.

Un viaggio all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale da condividere con un pubblico nazionale e internazionale, capace di apprezzare quanto l’isola offre. Sonia Anelli, direttrice del Parco Nazionale, ha spiegato il ruolo di un parco terrestre in un’isola che si è concentrato sulla parte escursionistica, della manutenzione e della fruizione dei sentieri e della sostenibilità ambientale entrando nel circuito europeo della Cets. Fra gli impegni prossimi ci sarà l’attivazione delle e-bike con sentieri dedicati e la possibilità di una suggestiva esperienza sensoriale di un’immersione all’asciutto per un viaggio nei fondali di Pantelleria grazie alla Stanza del Mare presso il centro visite di Punta Spadillo, progetto realizzato con un finanziamento europeo; sull’isola tornerà la comunità scientifica internazionale per il summit sugli impollinatori; mentre, una serie di eventi sarà dedicata al decennale del riconoscimento Unesco della pratica agricola della vite ad alberello.

– foto ufficio stampa Parco Nazionale Pantelleria –

(ITALPRESS).