Movida violenta a Palermo: agenti e Cc feriti in maxi rissa, due arresti

Due carabinieri che avevano cercato di sedare l’ennesima rissa scoppiata la scorsa notte nella zona della movida a Palermo, in piazza Don Sturzo, sono stati accerchiati e aggrediti. In soccorso sono arrivate le volanti della polizia che hanno cercato di riportare la calma e di bloccare uno dei protagonisti della rissa tra i più esagitati anche perché ubriaco.

Alla fine gli agenti hanno portato in Questura e arrestato due persone con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale. Quattro poliziotti intervenuti per sedare gli animi sono infatti rimasti feriti, così come uno dei carabinieri. Tutti sono stati refertati in ospedale con prognosi comprese fra quattro e sette giorni