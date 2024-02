Migranti: 55 a Lampedusa nella burrasca, stop ai trasferimenti

Continuano, nonostante le pessime condizioni del mare che hanno costretto all’annullamento della partenza del traghetto di linea, gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 55 sono approdati sull’isola a bordo di una carretta di 7 metri su cui viaggiavano eritrei, egiziani, etiopi, marocchini e sudanesi. Ai soccorritori hanno riferito di essere partiti dal porto libico di Zouara alle 23 di mercoledi’.

Sono stati portati tutti all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 428 ospiti, fra cui una trentina di eta’ inferiore ai 14 anni. Per lunedi’ saranno predisposti dei trasferimenti con gli aerei vista l’impossibilita’ di farlo via mare. Un volo Oim ne trasportera’ 180 a Bergamo. La meta’ saranno accolti in strutture del Piemonte e l’altra meta’ in Veneto