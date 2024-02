L’Hotel Stella d’Italia a Firenze: un omaggio all’Italianità nel cuore di Via de’ Tornabuoni

Nel cuore di Firenze, all’interno del prestigioso Palazzo del Circolo dell’Unione, una gemma architettonica rinascimentale progettata da Giorgio Vasari nel XVI secolo, nasce l’Hotel Stella d’Italia. Questa residenza storica, situata nella vivace Via Tornabuoni, famosa per le sue esclusive boutique di moda e gli storici palazzi nobiliari, rappresenta un ponte tra il passato glorioso di Firenze e il presente vibrante della città.

L’Hotel Stella d’Italia, aperto nel 2023, si aggiunge con orgoglio alla collezione di boutique hotel d’élite del gruppo, che comprende Ad Astra, Soprarno Suites e Oltrarno Splendid, offrendo un’esperienza di soggiorno senza pari.

Con 24 camere unicamente progettate, Stella d’Italia celebra la cultura italiana in tutte le sue forme e sfumature. Ogni stanza, con le sue dimensioni, carattere e vedute uniche, è distribuita sui tre piani superiori del palazzo, garantendo agli ospiti panorami mozzafiato sulla Via Tornabuoni, scorci magici dai balconi e dalla terrazza dell’hotel su cortili interni e viste poetiche sui tetti di Firenze, adornati da campanili e cupole.

Un’Immersione nella bellezza italiana

L’Hotel Stella d’Italia è un tributo all’eterna bellezza dell’Italia e al suo spirito indomito. Ispirandosi alla visione celeste della “stella d’Occidente”, come i Romani amavano definire la penisola italiana, l’hotel invita gli ospiti a “seguire la propria stella” – un invito a perseguire i propri sogni e a scoprire la propria vera natura, immersi nella splendida cornice di Firenze.

Ogni camera dell’Hotel Stella d’Italia è un capolavoro di design e arte, dove pezzi antichi si fondono armoniosamente con tocchi di modernità. Dall’armadio del XVII secolo trasformato in una testiera unica, a un poster originale del film “Amori di mezzo secolo” del 1954, fino a una maglietta rossa incorniciata dei giorni dell’Unità d’Italia, ogni elemento è stato scelto per raccontare una storia, immergendo gli ospiti in un viaggio attraverso la storia e la cultura italiana.

Vivere Firenze da protagonisti

Oltre alla ricchezza artistica e storica, l’Hotel Stella d’Italia promette un’esperienza immersiva nella cultura fiorentina. Dalla loggia al quarto piano che offre una vista panoramica sulla città, alla sala colazione decorata con affreschi del XVIII secolo, ogni spazio è pensato per immergere gli ospiti nella vera essenza di Firenze.

La posizione privilegiata dell’Hotel Stella d’Italia permette ai suoi ospiti di vivere Firenze come mai prima d’ora. A pochi passi dai maggiori luoghi d’interesse della città, dal quartiere vibrante dell’Oltrarno alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, l’hotel è il punto di partenza ideale per esplorare la città rinascimentale e i suoi dintorni, offrendo un accesso immediato alle migliori mostre d’arte contemporanea e alle esperienze culturali che Firenze ha da offrire.

L’Hotel Stella d’Italia non è solo un luogo di soggiorno, ma una destinazione che promette un’esperienza unica e indimenticabile nel cuore di Firenze, celebrando la bellezza, la storia e la cultura italiane in ogni suo dettaglio.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale www.stelladitaliaflorence.com