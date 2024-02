La ballerina nissena Vittoria Sardo in tournee in Sicilia con il musical “Chicago”

Sono la determinazione, la grinta e l’innato talento ad aver condotto la nissena Vittoria Sardo a calcare le scene, in questi ultimi mesi, dei più celebri Teatri italiani con il musical “Chicago”, prodotto da Stage Entertainment e Matteo Forte con la regia di Chiara Noschese – figlia del celebre Alighiero – e con le coreografie di Franco Miseria.

112 repliche in 19 città italiane e una tappa all’estero: Lugano, in Svizzera.

La prima si è tenuta a Milano al Teatro Nazionale lo scorso ottobre e nel mese di marzo 2024 il musical approderà anche in Sicilia, nelle città di Catania e Palermo.

Finalmente, dopo diciannove anni di assenza dalle scene italiane, lo spettatore potrà ritornare ad immergersi in una Chicago brulicante di intrighi, ambizioni, corruzione e apparenze che si stagliano attorno alle vicende delle due effervescenti protagoniste “Roxie Hart”, cantante di nightclub che si macchia dell’omicidio dell’amante dopo averne scoperto l’intenzione di lasciarla, e “Velma Kelly”, famigerata criminale, detenuta in carcere dopo l’omicidio del marito.

Parte dell’ensemble, Vittoria ha anche interpretato il ruolo di Velma Kelly in cinque repliche tra dicembre e gennaio 2024 ricevendo, da autorevolissima critica, l’encomio per la interpretazione brillante e disinvolta.

Vittoria è ormai nota al pubblico nisseno, e non solo, per aver fuso, abilmente, le competenze acquisite nella danza, nel canto, nella musica e nella recitazione.

Conosce, all’età di cinque anni, l’arte coreutica sotto la guida di Olga Giliberto conseguendo, a diciassette anni, il diploma di ballerina di danza classica rilasciato dall’I.S.T.D. (Imperial Society Teacher of Dancing).

Mossa da grande passione per il canto, se ne innamora dopo aver conosciuto la Vocal Coach Mariangela Rizza.

Scopre il mondo del musical a undici anni, iniziando a seguire corsi in tutta Italia e partecipando, fin da tenerissima età, a diverse produzioni. Dopo il diploma al Liceo Linguistico inizia, a Bologna, la sua esperienza accademica presso la “Bernstein School of Musical Theatre”, diretta da Shawna Farrel, conseguendo, nel 2022, la laurea di primo livello.

Significativa per il suo percorso è stata, infine, la recente esperienza vissuta nella città di New York, universalmente nota per aver dato i natali al genere del Musical. La metropoli statunitense ha, infatti, offerto nuovi stimoli e strepitose prospettive di crescita per la carriera di Vittoria.

Non resta, pertanto, che auspicarsi una grande partecipazione alle repliche di Catania (al Teatro Metropolitan il 22 marzo) e di Palermo (al Teatro Massimo il 25 e 26 marzo). Sarà l’occasione per assistere personalmente alla mirabile esibizione di questa talentuosa nissena, orgoglio della nostra Città.