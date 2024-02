Incidente stradale, muore un giovane 19enne: una ragazza in codice rosso

Un giovane è morto oggi in un incidente stradale a Custonaci nella zona di via Purgatorio. L’auto su cui viaggiavano due automobilisti è finita contro il muro di un’abitazione. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, ma è morto appena arrivato.

L’altra giovane è stata portata all’ospedale di Trapani. Le sue condizioni sono gravissime. La vettura è distrutta.

La vittima dell’incidente è Girolamo Accardo di 19 anni. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Custonaci. L’auto è finita contro il muro di un’abitazione. La ragazza di si trova ricoverata all’ospedale Sant’Antonio Abate di TRAPANI. Le sue condizioni sono gravissime