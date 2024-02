Favara, accoltellato da sorella per playstation: 16enne fuori pericolo

Il ragazzo di 16 anni di Favara, nell’Agrigentino, colpito con una coltellata alla schiena dalla sorella di un anno piu’ grande al culmine di una lite scatenata dal fatto che faceva troppo rumore giocando con la PlayStation, e’ fuori pericolo.

I medici della Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio hanno, infatti, sciolto la prognosi sulla vita e, nelle prossime ore, verra’ trasferito in un altro reparto.

Il ragazzo e’ vivo per miracolo perche’ la coltellata, fra cuore e polmone, solo per pochi centimetri non ha inferto lesioni mortali. La ragazza, al momento, e’ indagata dalla procura per i minori per lesioni gravi ma rischia un’incriminazione per tentato omicidio.