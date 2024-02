Fabi, calano al 41% le persone che si indebitano per la casa. Nei primi nove mesi del 2023 le compravendite giù dell’11,8%

Mattone italiano in caduta libera con le famiglie che, a causa dei tassi alle stelle, chiedono sempre meno mutui per comprare casa: diminuisce, infatti, dal 50% al 41% la quota di persone che si indebita per acquistare un immobile. E’ quanto emerge da una ricerca della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi). Il terzo trimestre del 2023 ha confermato il netto calo delle compravendite degli immobili residenziali in Italia, iniziato col quarto trimestre 2022, dopo una crescita continua e accelerata dal 2020.

Il calo registrato nei primi nove mesi del 2023 coinvolge tutto il territorio e ogni tipologia di abitazione. Il numero delle compravendite a fine settembre 2023 si è attestato a 507.879, contro le 576.115 registrate nello stesso periodo del 2022, con una riduzione dell’11,8%.

Le persone fisiche risultano acquirenti di circa il 95% degli immobili: di questi, il 62% hanno usufruito delle agevolazioni prima casa (in calo percentuale rispetto al 65,3% dello stesso periodo 2022 e al 68,4% del 2021). Un vero e proprio crollo, poi, è quello subito dalle compravendite delle abitazioni nuove, che hanno fatto registrare un calo del 15,9%: dato negativo che si va a sommare addirittura al -40,9% del secondo trimestre 2023 e al -19,8 del primo trimestre 2022.