Evade dal Cuneese e visita madre a Catania per S. Agata, arresto 41enne

I carabinieri hanno arrestato a Catania un 41enne che era evaso da una comunità terapeutica assistita di Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo, – dove si trovava in regime di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia – che era tornato a Catania per andare a trovare la madre durante le festività di Sant’Agata

L’uomo è stato bloccato nella zona della Barriera dai carabinieri, che lo avevano già arrestato nel maggio del 2023 per maltrattamenti in famiglia e nell’aprile del 2010 per rapina. Il 41enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che, convalidando l’arresto, ha celebrato l’udienza proprio nel giorno di Sant’Agata, all’esito della quale l’uomo è stato ricollocato agli arresti domiciliari.