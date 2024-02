Criminalità: assalto armato a fast food, un arresto

I carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno arrestato un 37enne del luogo in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Trapani per il reato di tentata rapina. L’uomo, gia’ gravato da precedenti di polizia, durante il periodo natalizio, in tarda serata, avrebbe tentato di rapinare un noto fast food in zona Fontanelle.

In quella circostanza, a volto scoperto e sotto minaccia di una pistola, avrebbe intimato al cassiere di consegnare il denaro ma, dopo le urla di un’altra dipendente che stava assistendo alla scena, si dava alla fuga senza asportare nulla. L’indagine intrapresa dai carabinieri, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e ai testimoni, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sul conto dell’uomo, che e’ stato ora condotto nel carcere trapanese.