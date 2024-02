Corte conti: Sicilia, alla procura soglia critica scopertura 33%

“L’organico di diritto della procura regionale siciliana e’ fissato in 12 magistrati, incluso il procuratore regionale; al 1 gennaio 2023 risultavano complessivamente in servizio 8 magistrati, con una scopertura di 4 posti, che si attesta sulla soglia critica del 33%”. Cosi’ il procuratore generale della Corte dei conti per la Regione siciliana, Pino Zingale, nella sua relazione durante l’ inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti per la Regione siciliana, a Palermo.

“La perdurante carenza di magistrati influenza negativamente l’impegno necessario a rispondere alle notevoli istanze di giustizia alle quali e’ esposto l’Ufficio – ha sottolineato – in un territorio nel quale l’emergenza sociale e di legalita’ appaiono molto rilevanti e che, negli ultimi anni, hanno trovato approdo nelle richieste di intervento rivolte da piu’ parti al Pm contabile, e sempre piu’ spesso da privati cittadini, al fine del ripristino della legalita’ e della tutela del pubblico erario.

Quanto al personale amministrativo, il contesto numerico complessivo appare sia pur limitatamente migliorato rispetto all’anno precedente, con 33 unita’ in servizio (18 funzionari su 25 e 15 assistenti/operatori), di ruolo o in posizione di comando, su di un totale di 40 unita’ (25+15) in organico di diritto. Sono in corso, d’intesa con il segretariato generale, alcune procedure di comando per la qualifica di funzionario, che dovrebbero rafforzare gli uffici di supporto dei pubblici ministeri e rendere piu’ agile ed incisiva l’intera attivita’ di indagine della procura”, ha aggiunto.