Caporalato: dall’Africa i nuovi ‘schiavi’ da un euro l’ora

Schiavitu’, quella che incatena a un euro di paga oraria i giovani del Ghana e della Nigeria, vittime di ‘caporalato’, dello sfruttamento lavorativo scoperto oggi dai militari dell’Arma nel Ispicese. Emerge questo contesto dall’operazione contro il caporalato che nel ragusano ha visto tre imprenditori finiti ai domiciliari. Sull’argomento intervengono i segretari generali Sicilia e Ragusa Uila (unione italiana dei lavoratori agroalimentari), Nino Marino e Maria Concetta di Gregorio di Uila.

“Per le operazioni contro i negrieri dei campi, grazie a magistratura e forze dell’ordine. In questa battaglia della vita, pero’, non possono essere lasciate sole. C’e’ bisogno che alle nostre mobilitazioni e alle nostre denunce si uniscano gli imprenditori onesti, vittime di concorrenza sleale, e i consumatori, perche’ rifiutino i prodotti delle aziende-pirata”. Nuovi schiavi sono “gli operai agricoli minacciati e pagati 2 euro l’ora o anche meno per le loro massacranti fatiche, costretti a lavorare senza alcun riguardo per la loro sicurezza e a vivere in alloggi fatiscenti”.

Ma serve piu’ controlli nella “inquietante carenza negli organici degli ispettori del lavoro” ma anche maggiore collaborazione dei cittadini consumatori, dell’imprenditoria sana a cui il sindacato si appella nel contrasto al caporalato.