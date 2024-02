Caltanissetta, SIULP: Massimiliano Occhipinti è il nuovo Segretario Generale Provinciale

Nella sala convegni della SICILBANCA di Caltanissetta, si è celebrato il X Congresso Provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia, sul tema “Le annotazioni sui fogli matricolari degli operatori di Polizia”, durante il quale si è anche proceduto al rinnovo degli organismi statutari eleggendo il nuovo Direttivo Provinciale che, all’unanimità, ha nominato e posto alla guida del S.I.U.L.P. Caltanissetta Massimiliano Occhipinti come nuovo Segretario Generale Provinciale.

I lavori congressuali si sono svolti alla presenza del Segretario Generale Nazionale Felice Romano, del Segretario Generale Regionale Santo Giorgianni e dei Segretari Generali Provinciali di tutta la Sicilia.

La presenza ed i puntuali interventi del Viceprefetto Dott.ssa Maria Chiara Fiammetta, in sostituzione del Prefetto Dott.ssa Chiara Armenia, del Questore di Caltanissetta Dott.ssa Pinuccia Albertina Agnello, del Sindaco della Città di Caltanissetta Dott. Roberto Gambino, del Segretario Generale C.I.S.L. per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Dott.ssa Carmela Petralia, della Dott.ssa Caterina Bardetta, in rappresentanza del S.I.U.L.P. F.D. e di Bartolo Orlando (storico Segretario Generale Provinciale del S.I.U.L.P. Caltanissetta), hanno rappresentato un momento di intenso approfondimento ed analisi sulla tematica congressuale, arricchendola di ulteriori significati e di autorevoli prospettive.

Il S.I.U.L.P. è il sindacato dei lavoratori di polizia che, fin dal principio, è stato schierato al fianco delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e dei cittadini, rimanendo sempre particolarmente attento anche alle esigenze della sicurezza.

I lavori congressuali hanno avuto inizio con la relazione introduttiva del Segretario Generale Provinciale uscente Patrizio Giugno, il quale ha orientato il proprio discorso sulle iniziative del S.I.U.L.P. nisseno nell’arco del suo mandato.

Durante l’intervento di Bartolo Orlando, si è tornati indietro nel tempo con la mente a quando la Polizia era ancora militare ed il sindacato non esisteva; rievocando alcuni momenti del passato in cui i colleghi subivano soprusi ed ingiustizie da parte dei superiori gerarchici e dall’intera popolazione, si è creato un momento di forte commozione.

Nella esposizione del neo Segretario Generale Provinciale Massimiliano Occhipinti, è stata ribadita l’importanza della presenza delle Forze di Polizia nel territorio, il cui operato è volto a contrastare la criminalità organizzata in provincia e la corruzione: elementi che hanno impedito un fiorente sviluppo socio-economico della zona. Inoltre, si è soffermato sulla situazione degli immigrati ed i relativi problemi della provincia, invitando le Autorità presenti ad intervenire, nei limiti delle risorse e dei mezzi disponibili, per la risoluzione degli stessi.

La denuncia del S.I.U.L.P. verso il lavoro nero e le pratiche fraudolente deve essere ribadita a gran voce in quanto questi fenomeni non solo danneggiano gli immigrati, ma anche l’economia e la società nel suo complesso. A parere del S.I.U.L.P., si dovrebbe investire nella riqualificazione urbana in modo da poter ridare vita ai quartieri del centro storico ed incentivare la popolazione nissena a frequentarli nuovamente, favorendone lo sviluppo e riducendo le opportunità per attività illegali.

Il congresso ha rappresentato, inoltre, un momento di ulteriore arricchimento professionale grazie al seminario formativo creato in seno allo stesso avente come tematica “Le annotazioni sui matricolari degli operatori di Polizia”. Grazie all’ampia introduzione del neo Segretario e l’intervento illustre della Dott.ssa Caterina Bardetta, esperta in materia, è stata sottolineata l’importanza della corretta annotazione sui fogli in questione in modo da permettere un’equa valutazione dei titoli ivi trascritti ai fini di una progressione in carriera dei poliziotti. Il primo e storico sindacato di polizia, riunito nell’assise congressuale, si è posto inoltre, l’obiettivo di cercare e trovare, insieme ai vertici nazionali e locali dell’amministrazione della P.S., risposte adeguate alle sempre più pressanti istanze di legalità che pervengono dai diversi settori della società civile e soprattutto dalle fasce più deboli o particolarmente bisognose di tutela istituzionale.

Il Segretario Generale Provinciale, previ saluti del Segretario Generale Nazionale Felice Romano, ha concluso esprimendo il seguente pensiero del S.I.U.L.P.: “La nostra società si evolve in maniera molto veloce ed il relativo impegno degli operatori del settore sicurezza e del sindacato deve continuare ad evolversi sempre di più in modo da garantire ai cittadini un sempre maggiore senso di sicurezza.