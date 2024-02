Caltanissetta, ex discarica di contrada Stretto: approvati i lavori per la sicurezza dell’area

Dopo avere acquisito favorevolmente tutti i pareri preventivi degli enti preposti alla valutazione del progetto, la giunta Gambino, lo scorso 15 febbraio, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della ex discarica di contrada Stretto, tassello fondamentale per il recupero ambientale di questa zona del territorio di Caltanissetta.

«Finalmente – dichiara l’assessore Marcello Frangiamone – abbiamo un progetto esecutivo che ci consentirà di mettere in sicurezza l’area di c.da Stretto e risolvere definitivamente il grave problema ambientale determinatosi ormai alcuni decenni fa.

Nessuno aveva mai redatto prima un progetto esecutivo – conclude Frangiamone – ora, con l’ok definitivo da parte di tutti gli enti preposti alla tutela del territorio e dell’ambiente, è avviato l’iter che porterà al definitivo recupero dell’area».

Anche il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino commenta l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della ex discarica di contrada Stretto: «adesso siamo in attesa che la Regione Siciliana, custode giudiziario dell’area, metta a disposizione le somme, come più volte è stato stabilito, così da poter avviare finalmente i lavori e mettere la parola fine a questa triste pagina, causa di una grave ferita ambientale del territorio nisseno».