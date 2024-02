Caltanissetta, “Cuore di Sicilia Experience”: la presentazione del progetto al Moncada

Verrà presentato domani, Venerdì 23 Febbraio, alle ore 17:30 a Caltanissetta presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, in Largo Barile il progetto di partenariato “Cuore di Sicilia Experience” che ha come obiettivo la promozione del territorio, delle tipicità e del turismo.

Oltre ai cinque imprenditori che hanno dato vita al progetto, sarà presente la madrina di Cuore di Sicilia Experience Irene Bonanno, guida ambientale ed escursionistica e presidente dell’associazione Inner Sicily, il presidente del GAL Terre del Nisseno Gianfranco Lombardo, ed alcuni sindaci dei comuni componenti del GAL Terre del Nisseno.

Finanziato dal PSR SICILIA 2014-2020 Sottomisura 19.2/16.3 Ambito 2 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo” Bando GAL Terre del Nisseno CUP H91B20001060009, il progetto nasce dalla volontà di mettere insieme piccoli operatori agricoli e agroalimentari con gli operatori turistici allo scopo di sviluppare e migliorare la filiera turistica locale, e sviluppare la commercializzazione di servizi e pacchetti turistici inerenti al turismo rurale.

La rete di Cuore di Sicilia Experience è costituita dall’azienda agricola MairaBio, l’oleificio Arké, l’agriturismo Terra delle Antiche Solfare, l’azienda agricola Luca Cammarata e l’agenzia di viaggi Chatal Tour. A seguire tutte le fasi di costruzione del progetto c’è una squadra di professionisti del settore: Irene Bonanno, madrina del progetto, Pasquale Tornatore e Pascal Resta.

Tra gli obiettivi specifici: promuovere i prodotti agroalimentari tipici dell’area del centro Sicilia, con tutte quelle attività che consentano all’ospite una partecipazione attiva e un coinvolgimento diretto negli usi e nei modi di vivere della comunità locale attraverso degustazioni in azienda; attività laboratoriali, cooking class; esperienze turistiche e visite alle botteghe artigianali; cercando di aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto; promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno a un prodotto di turismo rurale e agroalimentare. Cuore di Sicilia Experience ha partecipato dal 16 al 18 febbraio alla fiera Agri Slow Travel di Bergamo, la fiera dei territori, per promuovere e commercializzare le esperienze turistiche appositamente pensate.

Pagina Facebook di Cuore di Sicilia Experience: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555575136450