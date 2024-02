Butera. Gran successo per la terza edizione della Carnevalata Buterese

BUTERA. Un gran successo la terza edizione della Carnevalata Buterese. Un successo che l’assessore Stefano Inzisa ha inteso condividere con altri soggetti che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. In particolare, l’assessore ha ringraziato “tutti gli sponsor che hanno contribuito fattivamente alla riuscita dell’evento: le forze dell’ordine, che tutelano non solo la nostra quotidianità ma anche le varie manifestazioni; gli uffici preposti ognuno con la sua competenza; il Dirigente scolastico e tutto il corpo docenti dell’Istituto comprensivo Gela-Butera; i nostri instancabili manutentori.

Ringrazio di cuore tutti i partecipanti che ancora una volta riescono a mettersi in gioco, nonni, genitori e soprattutto bambini. Come detto ieri sera un ringraziamento particolare va ai ragazzi che hanno realizzato il carro di Lupin, sentirli fino a tarda sera di fronte casa alternare il chiasso giocoso al lavoro sodo è stato appagante, fare gruppo significa anche questo, e loro sono la speranza, un gruppo di ragazzi straordinari che spero non si sfaldi, ma possa crescere sempre più”.

Infine, parole di ringraziamento all’associazione O’ CHIANU, a partire dal suo presidente Nunzio Sibione e a tutti coloro che lo hanno collaborato con passione, impegno e dedizione, sacrificando il loro tempo con le proprie famiglie per il divertimento di tutti. Come amministratore sono felice di aver visto una Butera unita nel vivere e condividere questi 3 giorni insieme. Questa è un’amministrazione presente, che ha a cuore la prosperità e il benessere del proprio paese, e si onora di aver contribuito attivamente e concretamente in collaborazione con l’associazione. Il lavoro di squadra, divide i compiti e moltiplica il successo”.