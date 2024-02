Amministrative a Caltanissetta. Ecco le ultime mosse dei partiti, il sindaco Gambino “lavora” in silenzio

Il Pd va verso Annalisa Petitto. E’ stato dato un mandato esplorativo ai segretari dei circoli per un’interlocuzione con la candidata a sindaco di “Caltanissetta tutta la vita”, il capo delegazione sarà il segretario provinciale Renzo Bufalino. Ancora è un percorso tutto da costruire quello verso il gruppo Petitto-Licata niente è più così scontato come fino a qualche giorno addietro. Ieri la riunione programmatica del partito nella sede del circolo Faletra dove sono state messe sul tavolo tutte le possibilità per partecipare alla competizione elettorale. Scartata l’idea di andare da soli, la coalizione con “Caltanissetta tutta la vita” sarà possibile ha detto Ivo Cigna candidato al consiglio comunale “mantenendo l’identità del partito” che tradotto in soldoni sarebbe tenendo il simbolo nella lista. E proprio questo sarà il problema per il quale si dovrebbe addivenire ad una soluzione. “Benvenuti tutti” ha detto Annalisa Petitto alla conferenza stampa di presentazione della liaisons con Salvatore Licata, ma il mood del movimento è di anime civiche provenienti da estrazioni differenti. Il confronto sarà anche sui programmi, quanto più simili gli obbiettivi tanto più vicina la scelta. Quella di Annalisa Petitto è comunque una candidatura di area che si colloca come competitor del centro destra.

La chiusura del cerchio a centro destra è vicina ma non vicinissima. Se le trattative con Giovanna Candura ed il suo movimento civico sono a buon punto si parla di una vice sindacatura per l’ex assessore regionale. Ancora qualche mal di pancia nella Lega che non trova pace. Riunione dei moderati nel pomeriggio. Dopo l’unione di “Noi Moderati” con “Italia Viva” per le europee il segretario regionale Massimo Dell’Utri ancora non ha sciolto la riserva se unire la coalizione o spaccare e creare un blocco di centro moderato con un proprio candidato. Porterebbe con se anche la Dc probabilmente, oggi invitata alla riunione, che tuttavia invece si dice stia preparando un lista in tandem in appoggio al centro destra. Invitato alla riunione di centro anche il gruppo che fa capo ad Angelo Failla che è ancora un battitore libero. I boatos parlano di un incontro romano del sindaco Gambino con Giuseppe Conte che gli avrebbe assicurato una rete di appoggi per creare una giusta coalizione. Voci ne confermate, ne smentite. Al momento il sindaco in carica lavora in silenzio, il risultato potrebbe essere una sorpresa che potrebbe scompaginare alcuni equilibri dati per scontati oppure sono tutte tattiche.