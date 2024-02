Al Festival di Sanremo torna “La giuria degli adolescenti”

Per il sesto anno consecutivo, al Festival di Sanremo Radioimmaginaria coordinerà “La Giuria degli Adolescenti”, una giuria composta da ragazze e ragazzi dagli 11 ai 22 anni provenienti da tutta Italia che votano ogni sera per decretare l’artista preferito dal pubblico di questa età. Quest’anno le iscrizioni alla Giuria, che si sono chiuse alla mezzanotte di domenica 4 febbraio, hanno registrato più di 1000 adesioni.

Radioimmaginaria è presente al Festival dal 2011 e quest’anno, con un gruppo di 40 speaker adolescenti provenienti da tutta Italia, ha tre postazioni a CasaSanremo, uno dei luoghi più simbolici e frequentati insieme al Teatro Ariston.

Quest’anno i programmi e le attività di Radioimmaginaria sono moltiplicate: Ti accompagno a scuola – In diretta alle 6:55, per raccontare ogni mattina pensieri e scleri degli adolescenti durante il tragitto casa-scuola: speciale Sanremo!

Paparazzi – Il programma in diretta in lingua inglese su RAI Italia condotto dagli speaker di RAI Radio2, Filippo Solibello e Marco Ardemagni

Stonati a Sanremo – Il podcast di Radioimmaginaria che esce ogni giorno alle 14:30 su RaiPlaySound e che racconta ogni giorno il Festival di Sanremo seguendo le avventure di 40 adolescenti senza pass…

Check-in – In diretta alle 15:30, il programma di Radioimmaginaria in lingua inglese. Cosa pensano del Festival di Sanremo gli adolescenti sparsi per il mondo?

+Stonati – In diretta alle ore 17:30, il programma condotto dagli speaker +Stonati del Festival. Chi ha detto che per andare a Sanremo bisogna saper cantare?

La giuria degli adolescenti – In diretta alle 20:30, per raccontare in tempo reale tutte le trashate del Festival con i giurati della Giuria degli Adolescenti.

Tutte le trasmissioni pomeridiane avvengono a bordo di “ApeRadio”, una stazione radiofonica viaggiante allestita a bordo di un ApePiaggio del 1970 alimentato a biometano e da pannelli solari, che dal 2019 accompagna gli speaker di Radioimmaginaria in avventure in tutta Europa.

Dal cassone di “ApeRadio”, dal 6 al 10 febbraio verranno trasmesse dirette radiofoniche “a prova di adolescelle!”, in partnership con Istituto Ganassini, per il quarto anno consecutivo al Festival al fianco di Radioimmaginaria.

