Adescano giovane su sito di incontri: poi il ricatto

Pubblicano le foto di una donna su un sito di incontri e adescano un giovane: a questo punto, dopo avere raccolto foto e video intimi del ragazzo, minacciano di divulgare tutto per ottenere denaro. La storia arriva dalla provincia di Siracusa dove i carabinieri della Compagnia di Noto hanno arrestato due catanesi: uno è finito in carcere, il secondo ai domiciliari. L’accusa, per loro, è di estorsione aggravata e atti persecutori.

L’indagine è partita dalla denuncia della vittima ai militari. Dopo avere visitato un sito di incontri, infatti, il giovane è stato adescato da una sedicente donna con la quale ha scambiato foto e video intimi. A questo punto i due arrestati lo hanno contattato riferendogli che la donna era una loro parente minorenne, chiedendogli oltre quattromila euro a titolo di “risarcimento”.

Uno dei due, spacciatosi per l’avvocato della ragazza, ha poi chiesto ricariche settimanali di una carta Postepay, minacciando il giovane di denunciare quanto accaduto. Davanti all’ennesima richiesta di denaro, la vittima si è rivolta ai carabinieri