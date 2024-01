Volley, serie B2 femminile: la Traina SRL Albaverde chiude il girone di andata con un successo in casa contro Com.Fer. Palermo

Finale di girone di andata con il dodicesimo successo stagionale, il secondo consecutivo con il massimo scarto: questo il bilancio al termine della vittoria casalinga della TRAINA SRL contro il Com.Fer. Palermo.

Per la formazione cara al presidente Oriana Mannella è stato un 3 a 0 più complicato del previsto (vista la differenza in classifica tra le due squadre) un po’ per la scarsa verve messa in campo dalle nissene ma anche per la buona prova della squadra palermitana che in due set su tre è stata sempre in partita.

Nel primo parziale abbiamo assistito ad una gara in equilibrio fino al 13 a 14, poi è arrivata l’accelerazione delle nissene e un parziale di 12 a 2 ha decretato l’1 a 0.

Per le ragazze di Relato la strada sembrava spianata verso un netto successo e invece il match dalla metà del secondo set è diventato combattutissimo con la squadra di Giarrusso che ha ribattuto punto su punto fino all’epilogo finale.

Infatti nel secondo parziale dopo il massimo vantaggio della TRAINA (20/13) vi è stato la rimonta delle palermitane fino al 23 a 21 con la formazione nissena che ha chiuso il set dopo che la Com.Fer. ha annullato un set ball sul 24 a 21.

Il terzo parziale è stato ancora più combattuto con Tutone e compagne a condurre la gara fino al massimo vantaggio (10/14) e Spena e compagne ad inseguire trovando la parità (18/18) e, solo dopo il 22/22, conquistando i punti decisivi per un sofferto 25 a 23 (con un match-ball annullato).

Nell’ultima giornata del girone di andata abbiamo assistito ad un passo indietro come gruppo squadra della TRAINA SRL sia sul piano dell’impegno che del rendimento rispetto alle ultime uscite con Modica e Catania.

Marco Relato ha utilizzato tutte e undici le giocatrici a sua disposizione ma, riteniamo, traendo poche note positive: la prestazione di sostanza di Giada Musumeci, la versatilità e prolificità di Jennifer D’Antoni (top scorer del match) e l’approccio da giocatrice determinante di Chiara Monzio Compagnoni entrata “a freddo” nel terzo set (per lei 5 punti in due terzi di parziale).

In casa Com.Fer. un applauso e tanta ammirazione per Valentina Tutone che a 46 anni mette ancora in campo tanto entusiasmo e grinta, vero esempio per le più giovani, e una sottolineatura per Anna La Parola giocatrice dotata di fisico e potenzialità atletiche che forse andrebbero valutate in squadre con ambizioni di alta classifica.

Ora il campionato si ferma per tre settimane e il girone di ritorno inizierà il 10 febbraio con la TRAINA impegnata a Vibo Valentia nella quarta trasferta in terra calabra.

Questo il dettaglio del match di sabato 20 gennaio 2024 disputato al PalaCannizzaro:

TRAINA SRL CL – Com.Fer. Palermo 3 – 0 (25/16; 25/22; 25/23)

TRAINA Albaverde: Minervini 1, D’Antoni 17, Musumeci 8, Spena (K) 1, Giannone 5, Monzio Compagnoni 5, Franceschini 2, Zaffuto, Moneta 12, La Mattina 5, Conti (L). All. Relato – Montagnino

Com.Fer.: Tutone (K), Giarrusso, Appigadoo, Nuccio, Cammarata, Russo Alesi, La Parola, Palumbo, Macchiarella (L1), Arcoleo (L2). NE: Perricone, Saccullo. All. Giarrusso

Arbitri: Martina De Luca di Catania e Rossella Squillaci di Camporotondo Etneo